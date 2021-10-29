Первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов призвал правительство к диалогу с бизнесом.

С 1 декабря текущего года бюджетные организации, обслуживаемые поставщиком "последней надежды" (ППН), будут получать газ по цене, которая может превысить 40 грн за кубометр.

Об этом заявил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

"Анализ постановления Кабмина №1102 показывает, что с декабря бюджетники, выпавшие на ППН, будут платить за газ по цене, которая рассчитывается по специальной формуле. Мы посчитали, что стоимость кубометра газа по этой формуле будет больше 40 гривен", – сказал он.

По словам Нацвина-Степанова, механизм ППН должен был стать страховкой для бюджетных организаций, потерявших поставщика природного газа. Но решение правительства искажает эту функцию, нарушая при этом Конституцию и действующее законодательство.

"Это постановление нарушает статью 42 Конституции Украины, поскольку ограничивает конкуренцию на рынке природного газа. Кроме того, этой нормой КМУ нарушает статью 6 Хозяйственного кодекса Украины, а также статьи 3 и 14 Закона Украины "О рынке природного газа". А требование к Операторам ГРМ обеспечить передачу в однодневный срок для ППН EIC-кода, ФИО, почтового адреса объекта потребителя, с целью заключения договоров поставки природного газа, грубо нарушает Закон Украины "О защите персональных данных", – подчеркнул эксперт.

Нацвин-Степанов призвал правительство к диалогу с бизнесом. Он напомнил, что члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов предложили решить вопрос обеспечения бюджетных организаций газом путем создания балансирующей группы, по примеру бытовых потребителей.

"Ни с одним субъектом рынка не поговорили, не согласовали. Мы как предлагали создать балансирующую группу для поставщиков, работающих с бюджетными организациями, так и поддерживаем это предложение", – сказал замглавы Ассоциации.

Напомним, Кабинет Министров Украины обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды", которым является "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за кубометр, а бюджетным учреждениям – до 16,8 грн за кубометр (с НДС и без доставки).

Автор: Иван Бойко