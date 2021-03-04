Ранее укладку собирались завершить до конца апреля.

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Ранее укладку собирались завершить до конца апреля. Как пишет издание, трубоукладчик «Академик Черский», способный вести строительство «Северного потока-2», направился в район Калининграда для проведения испытаний. После этого он присоединится к работам.

Как пишет издание, трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA).

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко