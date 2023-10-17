Если стоимость электроэнергии в Украине позволит привлекать импорт из Европы, это поможет сократить дефицит в энергосистеме на 1-2 ГВт.

Об этом написала бывшая руководительница Министерства энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, сейчас важно обратить внимание на уровень прайс-кэпов на рынке электроэнергии, потому что из-за начала холодов в Европе стоимость электроэнергии увеличилась на 20-30%.

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Она добавила, что зимой цены на европейских рынках будут очень существенно колебаться.

"И от уровня прайс-кэпов будет зависеть возможность или невозможность привлечения коммерческого импорта электроэнергии, особенно в пиковые часы. Если цены на РДН (рынке "на сутки вперед" - ред.) Украины позволят привлечь импорт из ЕС на рыночных началах, то это поможет сократить дефицит электроэнергии на 1-2 ГВт", - подытожила Буславец.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кэпы не должны мешать импорту электричества.