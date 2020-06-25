"Укрнафта" избрала нового главу набсовета компании

Таким образом, Николай Гавриленко является главой "Укртранснафты", руководителем нефтяного дивизиона НАК "Нафтогаз Украины", а также главой набсовета компании "Укрнафта".

Наблюдательный совет крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта" избрал действующего генерального директора "Укртранснафты" Николая Гавриленко главой набсовета компании.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, члены наблюдательного совета "Укрнафты" избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко, директора по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нафтогаз".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии к его компетенции и опыту независимых директоров и представителей акционеров. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов о спорных объемах газа и накопленном налоговом долге", - написал он.

Читайте такжеНабсовет "Нафтогаза" назначил главного исполнительного директора

Таким образом, Гавриленко является главой Оператора нефтетранспортной системы Украины компании "Укртранснафта", руководителем дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины", а также главой наблюдательного совета компании "Укрнафта".

Справка УНИАН."Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram