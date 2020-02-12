"Укрнафта" в январе уплатила более 900 миллионов гривень налогов

В эту сумму вошли рентная плата за пользование недрами, НДС, налог на прибыль, акцизный сбор.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе 2020 года уплатила налогов на сумму 939 миллионов гривень, сообщила пресс-служба компании.

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"За январь 2020 года "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 939 миллионов гривень. В эту сумму вошли рентная плата за пользование недрами, НДС, налог на прибыль, акцизный сбор и другие налоги", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 12,47 миллиарда гривень. В сумму уплаченных налогов входят более 60 миллионов гривень, которые компания внесла в счет погашения просроченного налогового долга. По данным Государственной фискальной службы Украины, "Укрнафта" входит в топ-10 налогоплательщиков.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.