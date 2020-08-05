Украинская Энергетическая Ассоциация приветствует новых участников!

Украинская энергетическая ассоциация начала свою работу и продолжает активно работать над проблемными вопросами предприятий энергетической отрасли и привлечением новых участников.

28 июля текущего года членами правления Украинской энергетической ассоциации проведена пресс-конференция по вопросам ее образования и определены основные направления сотрудничества и проблемы отрасли, над которыми уже работают эксперты Ассоциации.

Напомним, что в составе Ассоциации сформирован руководящий орган - Правление Ассоциации во главе с Президентом Ассоциации - Юлией Подкоморной. В состав Правления вошли следующие профильные специалисты: Константин Ущаповский, Дмитрий Марунич, Игорь Диденко, Павел Нагорный, исполнительным директором Ассоциации избран Алексей Шульга.

Продолжая сотрудничество с предприятиями энергетической отрасли на очередном заседании Общего собрания Украинской энергетической ассоциации было принято решение о вступлении новых участников в ее состав.

В частности новыми участниками Украинской Энергетической Ассоциации стали следующие компании:

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (предприятие обеспечивает добычу природного урана и производство его оксидного концентрата, является одним из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе)

ПАО «Укртатнафта» (компания является лидером нефтеперерабатывающей промышленности Украины и крупнейшим отечественным производителем нефтепродуктов по европейским стандартам, проектная мощность - 18.6 млн тонн переработки сырья в год);

ПАО «Укрнафта» (крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общей добыче нефти с газовым конденсатом в Украине в 2019 году составила 62,3%, доля в общей добыче газа - 5,7%);

ООО «Центр промышленных технологий и экспертиз» (предприятие специализируется на вопросах промышленного защиты, имеет многолетний опыт по вопросам соблюдения требований систем охраны труда почти во всех сферах производственной деятельности);

ООО «Альянс энерго трейд» (компания проводит экспортные, импортные и транзитные операции с нефтепродуктами (дизельное топливо, бензины автомобильные, битум нефтяной дорожный, мазут топочный и т.д.) производства НПЗ стран ЕС и СНГ через территорию Украины и ее черноморские порты) ;

ООО фирма «ТЕХНОВА» (в управлении предприятия находится «Черниговская теплоэлектроцентраль», занимающаяся производством тепловой и электрической энергии, поставками тепла юридическим лицам и населению).

С сегодняшнего дня профиль участников Ассоциации значительно расширился, а на базе Ассоциации фактически создано многопрофильное пространство для сотрудничества, начиная от добычи урановых руд, генерации электроэнергии и заканчивая поставкой тепла в дома граждан и горючего на атвозаправки.

Как сообщалось ранее, деятельность Украинской Энергетической Ассоциации предполагает активное участие в развитии законодательной базы страны, мониторинга и решении проблемных вопросов отраслей энергетики, активное сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти, частными и государственными предприятиями, отраслевыми и потребительскими объединениями, консалтинговыми агентствами и СМИ с целью внедрения и соблюдения европейских стандартов качества услуг на энергетических рынках, а также защиты интересов участников Ассоциации.

«Украинская Энергетическая Ассоциация это прежде всего качественная дискуссионная и аналитическая площадка, которая является мощным инструментом для обеспечения развития энергетики страны. Наш главный инструмент это не критика, а сотрудничество и взаимодействие со всеми участниками как частного, так и государственного сектора, и профильными органами власти. Мы приглашаем всех заинтересованных в стабильной работе и развитии энергетической отрасли приобщиться к совместной работе», - отметила Президент Ассоциации Юлия Подкоморная.

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