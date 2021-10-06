Нельзя на сто процентов предусмотреть потребление газа, поэтому поставщики могут объединяться в балансирующую группу.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" создала балансирующую группу, в рамках которой с 1 октября будет продавать газ бытовым потребителям.

Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в интервью одному из телеканалов.

Читайте такжеЦена на газ в Европе дважды за день установила рекорд

По его словам, нельзя на сто процентов предсказать потребление газа, поэтому поставщики могут объединяться в балансирующую группу.

"Например, у одного поставщика потребители потребили больше, а у другого меньше. Для того, чтобы не нести ответственность за эти небалансы, потому что они дорогие, поставщики объединяются и определяют одного ответственного", - пояснил глава регулятора.

"Это сейчас и создал НАК "Нафтогаз" почти со всеми поставщиками, которые поставляют газ населению. Таким образом, небалансов на рынке будет уже намного меньше, и это хорошая новость, особенно перед началом отопительного сезона", - добавил Тарасюк.

Цена газа для всех компаний в рамках балансирующей группы установлена на уровне 7,42 грн за куб. м.

Что будет с ценой на газ:

Балансирующая группа - это объединение участников рынка, в котором определен договором участник (в данном случае "Нафтогаз"), который несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 гривни за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 гривни за кубометр на первый год.

Автор: Анна Бредихина