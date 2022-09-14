Украина планирует нарастить объемы экспорта электроэнергии в Польшу по уже работающей линии с 1 октября.

Украина не имеет причин прекращать экспорт электроэнергии, а наоборот будет его увеличивать, в частности в Польшу.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге.

"Мы будем говорить об увеличении этих мощностей и увеличивать экспорт. Украинские потребители для нас всегда будут приоритетом, но пока у нас нет причин говорить о прекращении экспорта", - сказал глава "Укрэнерго".

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По его словам, в частности, Украина планирует нарастить объемы экспорта электроэнергии в Польшу по уже работающей линии с 1 октября, а также увеличить коммерческие поставки в Польшу благодаря открытию восстановленной линии электропередач, которое ожидается в конце этого года. Также Украина поставит Польше обещанные президентом Владимиром Зеленским объемы угля.

По словам Кудрицкого, компания просчитывает разные сценарии прохождения отопительного сезона, с разным набором электростанций, которые могут быть в работе. Как с Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована, так и без нее.

"Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистические, которые характеризуются утратой определенных электростанций, задача обеспечения электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой для нашей энергосистемы, особенно учитывая нашу связь с Европой. Мы имеем резервы не только внутри страны, но и за ее пределами", - сказал он.

Даже после жестоких ракетных атак на станции и неработающую в сети ЗАЭС, сейчас Украина экспортирует более 600 МВт мощностей в Польшу, Румынию и Словакию, сообщил Кудрицкий.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

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