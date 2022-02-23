В четверг, 24 февраля, энергетика Украины станет на широкий шаг ближе к реальной независимости. Наша страна протестирует свою готовность быть частью Европы и на время отсоединится от энергосистем воюющей против нас России и ее напарницы – Беларуси.

Трое суток наша энергосеть будет работать в абсолютном новом для себя изолированном режиме, а потом снова на время должна вернуться к прежнему состоянию. Окончательно получить "энергетический безвиз" Украина сможет в 2023 году после прохождения тестов.

Тем не менее, исторически важные изменения наступают уже сейчас.

Первый этап испытания на прочность энергосистемы Украины будет проведен с 24 по 26 февраля. К этому времени две ныне работающие энергетические зоны – остров Бурштынской ТЭС и Объединенная энергосистема страны – будут соединены для синхронной работы. Также в едином блоке регулирования с Украиной будет находится Молдова, которая вместе с нами избрала европейский вектор развития.

Если результаты тестовой работы в изолированном режиме окажутся положительными, в следующем году Украина навсегда присоединится к энергосистеме Европы

На втором этапе аналогичное тестирование будет проведено летом 2022 года.

Если результаты тестовой работы в изолированном режиме окажутся положительными, в следующем году Украина навсегда присоединится к энергосистеме Европы, отказавшись от сотрудничества со странами бывшего СНГ, которыми ныне правят обезумевшие кровавые диктаторы.

Тестовая изоляция имеет свои риски: скептики поговаривают, что Россия, а следом и Беларусь могут отказаться обратно присоединять к себе украинские энергетические сети после трехдневной тестовой работы.

Насколько болезненной может быть эта потеря?

Готовясь к такому возможному сценарию, правительство дало распоряжение уже сейчас увеличивать объемы закупки газа, чтобы компенсировать возможную нехватку мощностей.

Уже около полугода Украина не импортирует электричество из России, сети обмениваются исключительно техническими перетоками. Из Беларуси ежесуточно поступает около 500 мегаватт-часов. Таким образом, объем потребления электричества из этих двух стран мизерный – около двух процентов от нашего общего потребления.

Даже природа желает Украине независимости: аномально теплая зима сыграла большую роль в штатном прохождении отопительного сезона

Украинская энергосистема абсолютно спокойно сможет сама обеспечить себя ресурсом в случае, если россияне и белорусы захотят в очередной раз "подложить свинью" и откажутся снова соединяться.

Даже природа желает Украине независимости: аномально теплая зима сыграла большую роль в штатном прохождении отопительного сезона, ведь это позволило нашей стране сэкономить на закупке газа несколько миллиардов долларов.

Остаться без импорта электричества нам уже не страшно, ведь в системе наблюдается профицит генерации из-за хорошей погоды. И в ближайшие недели солнца будет еще больше! Это позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать, что украинским потребителям не грозят массовые отключения.

Такой поворот событий наоборот будет нашей многострадальной стране только на руку. Это станет серьезным аргументом перед европейским энергетическим сообществом в пользу того, что украинскую энергосистему нужно соединить с европейской, как можно быстрее.

А значит, историческое событие по синхронизации с Европой вполне можно ускорить, и произойти это может уже осенью этого года.

С технической и регуляторной точки зрения Украина уже сейчас на 90 процентов готова интегрироваться с Европой. Осталось выполнить некоторые рекомендации европейских соседей.

Энергетики полагают, что Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы наша страна как можно дольше оставалась скована "братскими" энергетическими оковами. Поэтому в привычном для себя стиле гибридной войны, продолжает нашептывать европейцам, чтобы те не спешили соединяться с энергетикой Украины.

Агрессивные соседи пусть и дальше продолжают думать, что без их энергоресурсов украинцы не выживут...

Для нашей страны работа в изолированной от России и Беларуси режиме важное испытание, которые мы обязаны пройти с честью.

На фоне участившихся цифровых атак на критические значимые объекты, важно усилить меры кибер защиты энергетической инфраструктуры, чтобы никто и ничто не помешало Украине сделать этот серьезный шаг к синхронизации с Европой.

Агрессивные соседи пусть и дальше продолжают думать, что без их энергоресурсов украинцы не выживут, а мы тем временем будет открывать для своей экономики новые европейские перспективы.

Анна Бредихина