Украина начала ре-экспорт газа в европейские страны.
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сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Ещё одна значимая веха для рынка газа - начался ре-экспорт газа, который был ранее завезён в Украину из ЕС. Ранее были только транзит и импорт», - написал Макогон.
Он добавил, что первые 15 млн кубометров газа были ре-экспортированы в октябре в Венгрию и Польшу.
«Когда мы в 2016-2017 годах ещё в «Укртрансгазе» проектировали новые продукты «таможенный склад» и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров», - сообщал Макогон.
По его данным, Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul.
«Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля. Даже на таком древнем и инертном рынке, как транспортировка газа, можно находить новые возможности и точки роста», - объяснил глава ОГТСУ.
На сайте компании отмечается, что услуга shorthaul, которую ввел Оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транспортировки газа между странами Восточной Европы через Украину по специальному выгодному тарифу. А в комплексе с услугой «таможенный склад» от Оператора газохранилищ (АО «Укртрансгаз») иностранным и отечественным клиентам предлагаются удобные и привлекательные условия хранения газа в украинских ПХГ.
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