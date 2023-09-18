После начала их работы за несколько лет добыча газа в стране может вырасти на четверть.

Украина может существенно увеличить добычу газа и даже стать энергонезависимой за счет отвоеванных у россиян, так называемых, "вышек Бойко" в Черном море.

Как говорится в материале УНИАН, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко считает, что украинский шельф является чрезвычайно перспективным для разведки и добычи углеводородов. Потенциальные запасы газа и нефти в украинской части Черного моря оцениваются в 2,3 миллиарда тонн топлива, что составляет около 40 процентов от всех энергетических запасов нашей страны.

"Учитывая такие запасы, освоение шельфа может помочь Украине значительно нарастить добычу газа, что позволит нам полностью обеспечить себя ресурсом, и в перспективе - стать его экспортером в ЕС", - сказал он.

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В свою очередь, председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский отмечает, что в случае, если вышки уцелеют, то добыча газа в Украине за несколько лет вырастет с текущих 18,5 кубометров на четверть.

"Речь шла о том, что только на протяжении трех лет только на нашем шельфе сможем добывать пять миллиардов кубометров газа в год. Это рост на четверть", - сказал он, добавив что чистый доход государства от этого мог бы составить около трех миллиардов долларов в год.

Украина возвращает свое

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

11 сентября 2023 года стало известно о том, что благодаря блестящей операции бойцов Главного управления разведки Украина вернула контроль над буровыми платформами "Петр Годованец" и "Украина", а также буровыми установками "Таврида" и "Сиваш" в Черном море.

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

13 сентября 2023 года в разведке раскрыли неизвестные подробности спецоперации по освобождению "вышек Бойко". Разведчик, в частности, рассказал о наиболее опасном моменте во время операции и о том, как удалось отбить атаку российского самолета.

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