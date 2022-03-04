В то же время из-за обстрелов со стороны российской армии остаются отключенными 13 газораспределительных станций оператора ГТС Украины.

Транспортировка газа магистральными газопроводами проходит относительно стабильно с учетом ситуации, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Транспортировка газа магистральными газопроводами происходит относительно стабильно с учетом ситуации. В то же время из - за обстрелов со стороны российской армии остаются отключенными 13 газораспределительных станций оператора ГТС Украины", - говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба, без газоснабжения находятся десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей - Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки и много других на линии огня. Критическая ситуация в г. Счастье. На грани остановки газоснабжения в г.Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод.

Сегодня ночью из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле г.Северодонецк, в городе также прекращено газоснабжение. Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Сотрудники ОГТСУ при первой возможности возобновляют подачу газа, там, где это возможно.

"ООО" газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" продолжает работу. Через ракетно-бомбовые удары российских агрессоров потеряна связь с коммерческим коммунальным предприятием "Мариупольтеплосеть" и ООО "Брокэнергия", эксплуатирующей ТЭЦ в Ахтырке. Вопрос корректировки объемов поставок газа на эти предприятия будет решен до конца дня. ТЭЦ Новояворовска и Нового Роздола работают в обычном режиме. Тепло и горячую воду имеют все горожане", - отметили в министерстве.

Кроме того, пресс-служба напомнила, что сегодня ночью российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Персонал станции был вынужден остановить два энергоблока. Сейчас на ЗАЭС работает только один энергоблок под контролем сотрудников атомной станции. Другие энергоблоки переведены в безопасный режим и отключены от энергосистемы.

Также, пресс-служба сообщает, что в местах продолжения боевых действий увеличивается количество населенных пунктов, где люди остаются без энергопитания. Ремонтные работы начинаются сразу, как только специалисты могут проехать к поврежденным линиям электропередачи и подстанциям.

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