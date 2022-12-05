В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине около 70 ракет, большинство из которых сбили силы ПВО Украины. Попаданиям на этот раз подверглись энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.

То есть пока у нас есть системная авария, ведь попадания в объекты инфраструктуры были.

Безусловно, целостность системы является достижением настоящих профессионалов. Но не следует умалять и вреда, нанесенного этим русским ударом. Например, одесситы в этот понедельник остались без света, без водоснабжения, без тепла и связи.

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Нужно посмотреть, насколько быстро восстановят электроснабжение в Одесской области. Если это удастся сделать в течение 24 часов — блэкаута действительно не произошло, а россиянам не удалось достичь своей цели.

То есть пока у нас есть системная авария, ведь попадания в объекты инфраструктуры были. Более того, учитывая ситуацию в других регионах, сложно сказать, что ни одного блэкаута не произошло.

Да, действительно, не произошли массовые отключения в столице. Но это объясняется отличной работой ПВО, а также тем, что столичные объекты инфраструктуры не стали приоритетными целями россиян в этот понедельник. Вспомните, что во время прошлого вражеского ракетного обстрела были повреждены почти все энергообъекты в столице: и ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, и распределительная станция... В этот раз картина выглядит по-другому, но говорить о смене тактики россиян еще рано.

Дело в том, что армия РФ не может за один ракетный обстрел поразить одновременно все определенные цели. По моему мнению, существует условный перечень объектов инфраструктуры Украины, которые скажем, определены россиянами как топ-100 целей. Вероятно, российское руководство ставит в этом перечне "галочки" без всякой логики. Однако им нужно поставить такую "галочку" возле каждой из намеченных целей.

В экспертной среде бытует мнение, что Россия сможет нанести еще около пяти массированных ракетных атак, как 5 декабря.

Таким образом, когда попали в ряд объектов в Киеве — "галочки" уже поставили. А вот по Одессе-таких "галочек" еще не было. Враг видел, что там еще не прилетело, а "галочку" нужно поставить... Это и есть ответ на вопрос, зачем России обесточивать Одессу.

К слову, большое количество экспертов называют армию РФ "фотоотчетными войсками". Подразумевается, что россиянам важно лишь отчитываться о поражении целей. То есть, они не имеют системной тактики. Поэтому, когда "галочки" закончатся, наверное, начнут обстреливать нас по второму кругу.

Впрочем, это не продлится бесконечно, потому что ракетный запас РФ иссякает.

В экспертной среде бытует мнение, что Россия сможет нанести еще около пяти массированных ракетных атак, как 5 декабря. По крайней мере, после этого у россиян закончатся те ракеты, которые сейчас хранятся на складах. Однако промышленность противника будет продолжать работать. Сейчас Россия способна производить не более 30 ракет в месяц. Соберут 30 ракет запустят. Но в любом случае для этого нужно время. Это означает, что из-за дефицита ракет Россия уже не сможет делать таких частых и массированных атак на энергообъекты Украины.

Но мы этой зимой все равно должны быть сильными. Ведь нашим энергетикам остается только постоянно и быстро восстанавливать повреждения, а украинским силам ПВО - все усиливаться.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, член экспертного совета при Госэнергоэффективности