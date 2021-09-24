Токсичный кремлевский проект "Северный поток-2", несмотря на "дружественные" газовые договоренности по нему США и Германии в конце июля, а также недавние напутствия Вашингтона Украине "отвлечься от российского газопровода и заняться "зеленой" энергетикой", продолжает оставаться в центре внимания. Причем с неожиданной подвижкой.

Так, нижняя палата Конгресса США (палата представителей) одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, стартующий 1 октября, и предусмотрела в документе ужесточение санкций против России.

С 2024 года (когда заканчивается действующий контракт с "Газпромом") мы можем полностью лишиться транзита газа по нашей ГТС, что подразумевает не только миллиардные убытки для госбюджета, но и взлет цен практически на все вследствие удорожания энергоносителя первой величины – газа

Одна из них - ведение ограничительных мер против организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" газопровода "Северный поток-2". Это подразумевает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами "газового дела". Также санкции предполагают запрет въезда в США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.

Кроме того, в документ внесена поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список, в том числе, попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Еще США намерены "заморозить" обращение выпущенных РФ гособлигаций в любой валюте со сроком погашения более 14 дней.

Меры были названы "эскалацией санкционного режима". Правда, в санкциях ничего не говорится о вторичном рынке ценных российских бумаг, которые бодро маршируют по миру. Но эта финансовая история к газовой не имеет никакого отношения. А значит и для Украины она не столь интересна. А вот "газовые" ограничения в отношении РФ важны.

С 2024 года (когда заканчивается действующий контракт с "Газпромом") мы можем полностью лишиться транзита газа по нашей ГТС, что подразумевает не только миллиардные убытки для госбюджета, но и взлет цен практически на все вследствие удорожания энергоносителя первой величины – газа. Он закупается нашей страной не по "длинным" контрактам с "Газпромом", а по "коротким" на хабах ЕС, а они, как известно, всегда дороже.

Для России требование директивы ЕС неприемлемо – "Газпром" является монополистом по экспорту газа трубопроводными маршрутами

Но нужно учитывать, что одобрение оборонного бюджета нижней палатой Конгресса США не означает автоматического вступления в силу этого документа. Пока санкции носят рекомендательный характер. Для их реализации оборонный бюджет с внесенными инициативами должен одобрить сенат Конгресса США (верхняя палата американского парламента). Не исключено, что будут новые корректировки. А после их согласования обеими палатами документ снова проголосуют. И только после этого он отправится на подпись Байдену. Дать свое добро президент США должен в течение 15 дней.

В России уже назвали проект новых санкций США "внутрипарламентскими упражнениями". Ставка Кремлем делается на длительный срок прохождения документа. К тому времени, как считают в Москве, запущенная сертификация уже достроенного "Северного потока-2" завершится – это должно состояться примерено в январе 2022 года. Главную скрипку в процессе сертификации играет Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). На днях стало известно, что основной противник проекта - польская нефтегазовая компания PGNiG добилась участия в сертификации. Но представитель немецкого регулятора уже заявил, что Польша не будет иметь права вето, хотя и сможет привести свои аргументы во время процедуры.

PGNiG продолжает стоять на своем – она намерена доказать, что "Северный поток-2" не соответствует требованиям Европейской газовой директивы. Речь идет о том, что добытчик газа и владелец трубопровода - транспортировщик топлива - не должны быть одним и тем же юридическим лицом. Эта норма направлена на либерализацию энергорынка Европы и призвана повысить конкуренцию на нем. Причем немецкий суд уже вынес свой вердикт - компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома". А 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для других поставщиков.

Стоит, впрочем, отметить, что исключения возможны, но только после одобрения Еврокомиссии.

Для России требование директивы ЕС неприемлемо – "Газпром" является монополистом по экспорту газа трубопроводными маршрутами. Хотя, нельзя исключать, что Кремль найдет выход и из этой ситуации. Для него традиционны "правовые" манипуляции.

Как бы там ни было, вероятность новых санкций США может затормозить введение на полную мощность российского газопровода. Остается вопрос: что нужно делать Украине в данной ситуации? Главное – не опускать руки и продолжать отстаивать свои интересы. Киеву необходимо максимально отрабатывать все возможные ходы и все контакты в данной сфере. Тем более, что уже в воскресенье, 26 сентября, во власти Германии, активно защищающей "Северный поток-2" от давления противников проекта (с учетом будущей перспективы стать главным газовым хабом в Европе, грядут большие перемены. Новый канцлер ФРГ может изменить "газовую" политику страны. И в этом Украина должна ему "помочь".