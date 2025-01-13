Ранее сообщалось, что подсанкционные танкеры с российской нефтью застряли у берегов КНР.

Индия не будет принимать нефтяные танкеры, на которые США наложили санкции за их роль в перевозке грузов для РФ. Об этом со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, судам, которых коснулись ограничения, не позволят разгружаться. Это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Таким образом, влияние санкций может быть ощутимым через несколько месяцев.

Отмечается, что в индийских банках будут требовать сертификаты, чтобы убедиться, что сырье не происходит от подсанкционных поставщиков. При этом индийские нефтепереработчики рискуют потерять скидку на российскую нефть.

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Как бы там ни было, ситуация для РФ вряд ли станет критической. По словам индийского высокопоставленного чиновника, россияне все равно найдут способы доставить свое сырье к индийскому покупателю.

Для самого Нью-Дели ограничения также не станут большой проблемой. Дело в том, что страны ОПЕК имеют 3 млн баррелей в день свободных мощностей. К тому же поставщики, которые не входят в состав организации, с легкостью могут добавить необходимые баррели.

Чиновник добавил, что уже сейчас нефтепереработчики из Индии активно ведут переговоры о заключении новых соглашений с поставщиками с Ближнего Востока.

Новые санкции против РФ – что известно

Ранее сообщалось, что несколько подсанкционных танкеров с более чем 2 млн баррелей российской нефти застряли у берегов КНР.

Это произошло после того, как 10 января Соединенные Штаты ввели против них новые ограничения. Специалисты считают, что санкции могут больно ударить по российскому нефтяному экспорту в страны Азии.

В теории ограничения можно было ввести раньше, однако в администрации Байдена опасались, что это может привести к росту цен на нефть, а следовательно, и росту цен на бензин. Последнее могло негативно сказываться на рейтинге "демократов" накануне президентских выборов.

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