Герус рассказал, вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения

Андрей Герус заявил, что отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч/месяц также не будет.

Тарифы на электроэнергию для населения в 2020 году останутся на нынешнем уровне и повышаться не будут.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

Кроме того, Герус сказал, что отмены льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-ч/месяц также не будет. Вместе с тем он согласился, что со временем цена на электроэнергию может возрасти из-за инфляции.

"Этот вопрос действительно обсуждается и в обществе, и в медиа, и среди некоторых политиков и чиновников. Но у президента (Владимира Зеленского - ред.) недавно было совещание по энергетике. Там было четко заявлено, что в ближайшее время, в этом году, не будет повышения тарифов на электроэнергию для населения, и не будет отмены этой льготной категории 100 кВт/ч в месяц", - пояснил Герус.

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Отдельно он успокоил украинцев и заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами на электроэнергию будет стабильной.

"Поэтому хочу успокоить всех: ни в этом квартале, ни в следующем квартале, ни до конца года такого повышения не планируется. Все должно быть стабильно. Не нужно верить различным политическим спекуляциям и манипуляциям", - добавил Андрей Герус.

К слову, сейчас за первые 100 кВт-ч/месяц украинцы платят по 90 копеек, а за каждый следующий - 168 коп.

Как сообщалось ранее, платежки украинцев на электроэнергию разделят на две составляющие. Одна будет за сам "ток", а другая за транспортировку - так называемая "абонплата". Вероятно, отдельно для транспортировки введут новую квитанцию уже со следующего года.

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