Тарас Загородний

Практически сразу после того, как американское издание Axios сообщило о том, что администрация Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая контролирует строительство российского трубопровода Северный поток-2 в Германию, появилось сообщение о беседе госсекретаря США Энтони Блинкена с главой немецкого МИДа Хайко Маасом, в ходе которой Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему будет противодействовать процессам завершения строительства СП-2. Однако здесь нет двусмысленности и разночтений: Штаты действительно не будут мешать достроить Северный поток-2.

Что же касается Украины, то для нее вся эта история – суровый урок, и последствия будут тяжелыми

Такова системная политика демократа Байдена: он изначально не собирался останавливать строительство этого трубопровода. Завершению этого проекта смог препятствовать только Трамп, действуя в интересах США. А Байден прозрачно намекает и дает понять, что, в принципе, он готов пойти на уступки в этом вопросе.

При этом не имеет никакого значения то, что Блинкен в который раз позвонил главе немецкого МИДа и в который раз заявил, что США против СП-2. Немцы судят не по словам, а по делам: они прекрасно видят, что Штаты при Байдене не вводят санкции, хотя уже давно могли это сделать.

Скорее всего, существуют договоренности об определенных уступках со стороны Вашингтона России и Германии. И это выглядит особенно смешно на фоне грозных заявлений американской стороны о том, что за хакерской атакой на крупнейший нефтепровод в США Colonial стоит именно Россия…

Так что строительство Северного потока-2 продолжается и, похоже, будет завершено – и все это ради мифического атлантического единства, о котором Штаты прожужжали всем уши.

Американские демократы по своим убеждениям всегда были более «левыми», нежели республиканцы, и стремились ни с кем не ссориться. Так, например, война России против Грузии не помешала Обаме «перезагрузить» отношения между Вашингтоном и Москвой. А администрация Байдена продолжает эту недобрую традицию поддержки агрессивных устремлений России.

Крупный немецкий бизнес настроен на то, чтобы Северный поток-2 был достроен и заработал, потому представители этого бизнеса попросту купят политиков

Впрочем, главный, на мой взгляд, мотив администрации Байдена – попытка избежать ссор с Германией. Однако тут «в комплекте» с Германией идет и Россия. Хотя в отношении России этот шаг может быть расценен как стратегическое сдерживание ее Штатами и препятствование ее сближению с Китаем, то есть США тут больше играют против Китая.

Что же касается Украины, то для нее вся эта история – суровый урок, и последствия будут тяжелыми. Северный поток-2 опасен для Украины по многим соображениям. А вот Германии он выгоден, поскольку она добивается снижения цен на газ для себя, т.е. объективно защищает свои национальные интересы. Украина же после всего должна понять, что нужно меньше слушать лабуду, которую несет Запад, и следовать собственным национальным интересам.

Какие конкретно проблемы для Украины все это создаст – посмотрим. Ведь завершение СП-2 – это не такой уж быстрый процесс: трубопровод еще нужно запустить, протестировать и ввести в эксплуатацию, и на все это еще уйдет время. Однако, мы можем быть уверены, что потери нас ждут существенные – примерно 20 миллиардов долларов в год.

Также остро встанет вопрос о том, что делать с инфраструктурой, т.е. с нашей трубой – выкапывать, демонтировать? Ведь без газа она просто не сможет работать…

Следует также отметить, что не стоит возлагать надежд на то, что к власти в Германии придут «зеленые» и остановят СП-2. Крупный немецкий бизнес настроен на то, чтобы Северный поток-2 был достроен и заработал, потому представители этого бизнеса попросту купят политиков, которые попытаются выступить против данного проекта. Первый раз, что ли…

В любом случае, Украина должна усвоить урок: нужно меньше слушать сказки западных стран, а больше стараться понять мотивы игроков и действовать в своих национальных интересах.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт

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