Наказания энергетиков создают у людей впечатление, что в отключениях света виноваты распределительные компании, а не ракетные удары, говорят в союзе

Наложениями штрафов на операторов систем распределения за отключения света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), наносит больше вреда, чем пользы.

Об этом заявил исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.

"При условии военного времени решения о привлечении к ответственности несут больше вреда, чем привносят дисциплины. Руководители и персонал этих электроэнергетических компаний, которые переутомлены работой, получают чрезмерную моральную нагрузку со стороны государства – это выглядит неправильно", - сказал он.

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Баранюк добавил, что вместо наложения штрафов сейчас нужно приступить к наработке нормативной базы, которая подгонит требования к компаниям к условиям военного времени и имеющимся технологическим возможностям.

Он подчеркнул, что такие решения Регулятора создают у людей впечатление, что в отключениях света виноваты исключительно распределительные компании, а не ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

"Я призываю комиссию иметь достаточно сил, чтобы прекратить неадекватное наказание компаний и ограничиться формальным предупреждением", - подытожил Баранюк.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями был справедливым.

Кроме того госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.