Польша угрожает "Газпрому" штрафом за дело о "Северный поток-2"

Российскому монополисту грозит штраф в размере до 50 миллионов евро за непредоставление информации, независимо от последствий, вытекающих из рассмотрения.

Польское Управление защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против "Газпрома" из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте регулятора.

"Газпрому" грозит штраф в размере до 50 миллионов евро за непредоставление информации, независимо от последствий, вытекающих из рассмотрения", - говорится в заявлении.

Дело касается рассмотрения в деле строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper, OMV, Shell и Wintershall (все - Нидерланды).

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

"Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Несмотря на свое обязательство сотрудничать с Управлением, компания не предоставила эту информацию", - говорится в заявлении.

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

"Газпром" не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против "Газпрома" дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проведенного рассмотрения. Согласно закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 миллионов евро", - сказал глава UOKiK Томаш Хрустни.

В прошлом году польский регулятор оштрафовал по такому же поводу компании Engie Energy на 172 миллиона злотых (около 40 миллионов евро).

Как сообщал УНИАН, 20 мая Суд Европейского Союза вынес решение, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать согласно регулированию ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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