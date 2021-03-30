Когда новые санкции к российскому "Северному потоку-2" будут применены в полном объеме, строительство газопровода прекратится.

Санкции США в скором времени могут остановить строительство "Северного потока-2". Соответствующий пакет санкций уже подготовлен Конгрессом и принят в качестве обязательного закона.

Читайте такжеВ США заявили о намерении усиливать санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадима Гламаздина,

"Насколько нам известно, администрация США готова применить эти санкции, но сейчас решаются некие технические детали, – говорит Гламаздин. – Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят".

К тому же, по мнению Вадима Гламаздина, не существует и легальных способов ввести трубу в эксплуатацию. Проект должен быть сертифицирован, а сертификационная компания, которая этим занималась, вышла из "Северного потока-2" из-за санкций. Это значит, что ни одна другая компания не сможет полностью провести сертификацию, ведь для соответствующей оценки компания должна следить за проектом все время.

Есть проблемы и со страховкой. В России нету страховых компаний такого уровня, которые могли бы страховать подобный проект. А все международные компании уже заявили, что не будут иметь с ним дело.

В то же время, Гламаздин не исключает возможности, что Россия может попробовать обойти закон и заставить европейцев качать газ через эту трубу другими способами.

"Можно вспомнить, что сделала Россия с транзитом из Туркменистана. Они просто взорвали трубу у себя на территории. И с 2009-го года ни одного кубического метра туркменского газа в Европу не поставляется. А до этого поставляли 50 миллиардов в год. Могут ли они взорвать трубы, идущие в сторону Украины? В теории - могут, а на практике - не знаю. Все будет зависеть от того, как поведут себя европейцы", – подытожил эксперт.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

Главные новости Украины и мира на утро 30 марта

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина