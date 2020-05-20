Свободный рынок газа для населения: лучше поздно, чем никогда

Игорь Орел

Наиболее коррупционной сферой украинской экономики все годы независимости страны оставался рынок газа. Отсутствие структурных реформ в этой сфере тормозило развитие всей страны, в то время, как некоторые дельцы создавали миллиардные состояния и политические карьеры на незаконных газовых схемах.

Однако, начиная с 2015 года, благодаря реформам отрасль начала трансформироваться на европейский манер, а возможности для коррупции значительно сократились.

Очередную веху страна должна пройти 1 июля 2020 года, когда для населения заработает свободный рынок газа, цена на котором будет определяться не постановлением правительства, а исходя из баланса спроса и предложения.

От конкуренции выигрывает потребитель, который может получить более качественную и менее дорогую услугу или товар

Сегодня такой рынок уже действует в Украине, однако, только для промышленных потребителей. Опыт его запуска можно назвать успешным: сотни трейдеров, в том числе, с зарубежными собственниками ежедневно конкурируют между собой за право продавать газ украинскому бизнесу.

Как известно, в конечном итоге от конкуренции выигрывает потребитель, который может получить более качественную и менее дорогую услугу или товар. Тогда как на монопольном рынке по законам экономики качество непрерывно падает, а цена растет.

При этом запуск свободного рынка газа для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) постоянно переносился, и на сегодня он остается полностью регулируемым, а, значит, не интересует частных трейдеров.

На рынке действуют специальные обязательства (PSO), которые Кабинет министров возложил на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» по продаже газа по фиксированным ценам для нужд населения и ТКЭ через облгазы.

Такая система позволила удерживать цены на газ на уровне существенно ниже рыночного. При этом с 2019 года благодаря рекордному падению мировых цен на «голубое топливо» стоимость газа для населения по PSO практически сравнялась с рыночной.

Внедрение подобных механизмов временного сдерживания цен широко применялась в европейских странах, которые проходили путь подобных реформ. Однако, в нашей стране не обошлось без перекосов, которые ставят под угрозу успешное завершение реформы.

Одна из самых острых проблем - многомиллиардные долги участников рынка.

Нет уверенности и в том, что запуск рынка для населения также не будет в последний момент перенесен

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед «Нафтогазом» на середину мая составил 45,6 миллиардов гривень. Пока что никто в правительстве не рассказал, как будет залатана эта дыра. При этом запуск рынка для ТКЭ уже был отложенаж на 1 мая 2021 года.

Нет уверенности и в том, что запуск рынка для населения также не будет в последний момент перенесен.

Так, задолженность облгазов перед «Нафтогазом» на сегодня составляет более 24 миллиардов гривень. То есть, с 1 июля освободившись от PSO «Нафтогаз» может просто перестать продавать газ ряду облагазов.

Если облгазы не смогут найти себе новых поставщиков или каким-то образом урегулировать проблему многомиллиардных долгов, то многие жители страны рискуют остаться без газоснабжения, несмотря на то, что исправно платят по счетам.

Ведь на сегодня облгазы являются единственными поставщиками газа для подавляющего большинства украинцев.

Для того, чтобы этого не произошло перед запуском рынка должен быть реализован ряд первоочередных мер. В первую очередь, в Украине должен быть создан «поставщик последний надежды», который сможет обеспечить поставки потребителю, оставшемуся без газоснабжения.

Да, жители страны даже сегодня могут сменить поставщика газа, однако, эта процедура занимает до 150 дней, то есть смена поставщика является практически нереалистичной задачей для большинства людей. Перед запуском рынка данная процедура должна быть существенно упрощена.

Правда, менять пока что особо не на кого. На рынок поставок газа для населения, который является потенциально достаточно перспективным, никто заходить не торопится. Официально о своих намерениях развивать розничные поставки и составить конкуренцию облгазам пока заявил только госхолдинг«Нафтогаз».

Независимых игроков, в первую очередь, отпугивает отсутствие единой автоматизированной базы данных потребителей газа, а также проваленная программа внедрения стопроцентного коммерческого учета потребления газа населением. Пока этого не будет сделано, ожидать прихода новых поставщиков и реальной конкуренции на рынке не стоит.

Создание этого рынка долгие годы откладывалось из-за достаточно высоких рыночных цен на газ

Еще одна большая проблема, которая преследует все начинания руководства страны, провальная коммуникация с населением. Запуск рынка газа без проведения соответствующей информационной компании среди населения обернется настоящей катастрофой. Остается надеяться, что правительство вынесло необходимые уроки из скандала с введением двух платежек на газ без внятного объяснения необходимости такого шага.

Как не парадоксально, не смотря на вагон и маленькую тележку проблем, лучшего времени для запуска рынка газа для населения, наверное, больше уже не будет.

Ни для кого не секрет, что создание этого рынка долгие годы откладывалось из-за достаточно высоких рыночных цен на газ.

Сейчас стоимость газа находится на рекордно низком уровне из-за падения спроса, вызванного карантинными ограничениями, экономическим кризисом и аномально теплой зимой. Однако, уже в ближайшем будущем, когда мировая экономика возобновит рост, вверх пойдут и цены на газ.

Хватит ли политической воли у правительства страны передать «невидимой руке» рынка полномочия по установлению цены на газ для населения в преддверии восходящего ценового тренда на рынке? Есть большие сомнения.

Пример с созданием полноценного рынка электроэнергии показал, что чем дольше оттягивать реформы, тем болезненнее их реализация. Загвоздка в том, что даже при большом желании, откладывать больше некуда.

Игорь Орел