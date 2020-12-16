Директор предприятия объяснил шахтерам, что этот долг якобы возник вследствие невыполнения Энергоатомом обязательств по контракту с ВостГОКом по поставкам уранового концентрата.

Сегодня, 16 декабря 2020 года, работники ВостГОКа перекрыли движение на трассах национального значения в Кировоградской области, протестуя против остановки шахт и невыплаты заработной платы.

Директор предприятия объяснил шахтерам, что этот долг якобы возник вследствие невыполнения Энергоатомом обязательств по контракту с ВостГОКом по поставкам уранового концентрата. Такую же информацию он распространяет в СМИ и властных кабинетах.

В связи с этим официально информируем все заинтересованные государственные, контролирующие и правоохранительные органы, средства массовой информации, общественность, а особенно – работников ВостГОКа о том, что НАЭК "Энергоатом" не имеет задолженности за поставленную продукцию перед государственным предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В 2020 году Энергоатом уплатил ВостГОК почти 2,8 миллиарда гривень, в частности в декабре – 110,5 миллиона гривень. При этом задолженность комбината перед своими шахтерами составляет около 140 миллионов гривень.

В то же время ВостГОК отгрузил не всю, а лишь две трети продукции, которую должен поставить для НАЭК "Энергоатом" на сегодня. Вследствие этого задолженность ГП "ВостГОК" перед ГП "НАЭК "Энергоатом" в денежном эквиваленте достигла уже 676 миллионов гривень.

Энергоатом, как надежный партнер и социально ответственная компания, продолжает выполнять условия заключенного договора, даже несмотря на то, что он является крайне невыгодным для Компании, а условия работы ВостГОК – непрозрачными.

Учитывая сложившуюся ситуацию и постоянное распространение дезинформации и фейков, к которому прибегает руководство ВостГОКа, НАЭК "Энергоатом" планирует в ближайшее время обратиться в правоохранительные и судебные органы.

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Автор: УНИАН