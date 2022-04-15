Изменения в румынском законодательстве должны увеличить инвестиции и разблокировать проекты по добыче газа в Черном море.

Румыния реализует план по разблокированию газовых проектов в Черном море, на фоне поиска Европой новых энергетических ресурсов, которые должны способствовать уменьшению зависимости от России после ее вторжения в Украину.

Как пишет Bloomberg, правящая коалиция страны пришла к согласию по законопроекту, который долго откладывался, о внесении изменений в законодательство страны относительно прибрежной деятельности.

Эти изменения должны увеличить инвестиции и разблокировать проекты по добыче газа в Черном море. Запланированные изменения также должны уменьшить диапазон прогрессивного налогообложения и разрешить большие вычеты для стимулирования инвестиций.

Законодатели могут быстро рассмотреть законопроект после того, как Black Sea Oil & Gas SRL заявила о готовности начать добычу, как только закон вступит в силу. Ожидается, что ежегодно будет поставляться около 1 миллиарда кубометров газа.

По словам лидера правящей Социал-демократической партии Марселя Чолаку, законопроект будет подан на утверждение парламента в пятницу.

Гораздо больший проект "Нептун", которым управляет OMV Petrom, также готов к дальнейшему развитию. В компании заявили, что окончательное инвестиционное решение может быть принято в начале следующего года, а производство начнется через четыре года. Месторождение, запасы газа которого оцениваются в 100 миллиардов кубометров, может обеспечить полную независимость страны от российских поставок.

Напомним, ЕС после начала полномасштабного вторжения 24 февраля принял пять пакетов санкций против России. Однако от Союза требуют прекратить пополнять казну оккупантов средствами от закупки нефти и газа в России – это главный источник денег на войну для агрессора.

7 апреля Европейский парламент призвал ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Впрочем, Брюссель до сих пор не рассматривает вопрос о запрете импорта газа оттуда из-за высокой зависимости от него важных евроэкономик, в частности Германии.

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