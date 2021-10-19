27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь.

Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

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"Газпром" выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал-Европа, проходящего по территории Польши.

На ноябрь "Газпром" забронировал мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки.

Всего на аукционе предлагалось забронировать транзитные мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.

В таком же формате завершился и прошлый аукцион — на октябрь.

Что предлагала Украина:

Оператор ГТС Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, и еще 5,2 млн кубометров в сутки — на ГИС Сохрановка. Однако, они остались невостребованными "Газпромом".

Бронирование украинских мощностей:

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров — это 109 млн кубов в сутки.

До августа 2021 года "Газпром" бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн кубометров в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (63,7 млн кубометров в сутки).

Транзит газа через Украину:

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины.

Российский газовый монополист "Газпром" с 1 октября перестал использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа в Венгрию.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Автор: Елена Коваленко