Украину ждет самый сложный отопительный сезон за годы независимости. Однако, энергоэффективность – это не только дело Nord Stream. Это персональная ответственность каждого.

О трех военных приоритетах при строительстве коттеджей, офисных, промышленных и жилых зданий, которые помогают хранить до 30% тепла в помещении и счет за коммуналку рассказал сооснователь производства светопрозрачных систем "ОКМЕ"Евгений Довгун.

Заменяем даже рабочие окна. Именно они выпускают до 30% тепла, а если деревянные – все 50%. Откажитесь от них.

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Стеклопакет с "теплым" алюминиевым профилем имеет существенные преимущества:

две и более камеры, а значит, минимум вдвое сохраняет тепло и не пропускает холод.

термомост – то есть дополнительное утепление. По сравнению с холодными рамами он не промерзнет, ​​даже если температура достигнет -40 °С.

энергосберегающее стекло со специальным покрытием ионами серебра. Оно отражает тепло внутрь и хорошо пропускает солнечные лучи.

Например, если на улице -20, а внутри +20, то температура на внутренней поверхности стекла обычного стеклопакета будет +5, а со специальным покрытием +15.

Естественно, такие окна значительно дороже, чем ПВХ. Но они исправно "отработают" свое за счет полного контроля теплового баланса: летом - прохлада, зимой - тепло и без "лишних слез" в любую погоду.

Утепляем дверь. Тепло "ускользает" сквозь дверные щели.

Они появляются из-за деформации уплотнения. Простое утепление дверей спасет лишь на время.

Если хотите ближайшие лет 10 не беспокоиться о проблеме теплопотери – установите двойную входную AL дверь. Так вы удержите 3-4 градуса + дополнительная шумоизоляция.

Обычные межкомнатные двери тоже уменьшают теплопотери, особенно в частных домах.

Остеклить балкон. Это сделает помещение более теплым на 5-7 градусов.

Если в вашем доме утеплены стены, качественные окна, но температура в помещении низкая, то следует искать скрытые теплопотери:

тепло выходит сквозь дверные щели. В частности, балконные. Их обязательно нужно проверить перед началом отопительного сезона.

так называемые "мостики холода" - это участки здания, пропускающие тепло: углы, бетонные перемычки над окнами, места сопряжения строительных конструкций и т.д.

Для их обнаружения специалисты тепловизорами обследуют здания и составляют тепловые карты помещения. Но в зоне риска всегда оконные и дверные проемы.

Заказать расчет по превращению своего здания в энергоэффективное можно здесь.