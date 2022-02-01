Блокирующее постановление не набрало необходимого количества голосов.

Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона, который разрешает ООО "Оператор ГТС Украины" и дочерним компаниям группы НАК "Нафтогаз Украины" закупить ряд работ с применением договорной процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал "блокирующий" проект постановления, которым предлагалось отменить решение ВРУ от 26 января о принятии закона "О внесении изменений в раздел Х "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" относительно особенностей применения переговорной процедуры закупки" (№6273).

За этот проект проголосовали 62 народных депутата при необходимом минимуме 226.

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Как сообщал УНИАН, 26 января Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет ООО "Оператор ГТС Украины" и дочерним компаниям группы НАК "Нафтогаз Украины" закупить ряд работ с применением договорной процедуры.

Согласно закону, предоставляется право ООО "Оператор ГТС Украины" и дочерним компаниям группы НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять закупки работ, услуг и сопутствующих товаров для строительства, реконструкций и ремонта объектов без определенной законом процедуры.

Он предусматривает применение переговорной процедуры закупки в случае закупки работ, необходимых для обеспечения строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе 5, 6 и 7 гидроагрегатов и реконструкций или услуг по ремонту компрессорных станций "Диканька", "Долина-2", "Бердичев", "Красилов", "Комарно", "Ужгород", "Богородчаны", "Александровка", "Машевка", "Бильче-Волица", ДКС "Богородчаны" и других, предусматривающих ремонты с заменой существующих газотурбинных двигателей на более современные (в том числе сопроводительные к этим работам товары и услуги).

Закупки по упрощенной процедуре:

В ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который позволяет во время действия карантина проводить по упрощенной процедуре закупки по работам и услугам, связанным с проектированием и установкой кислородных станций.

26 января 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет ООО "Оператор ГТС Украины" и дочерним компаниям группы НАК "Нафтогаз Украины" закупить ряд работ с применением договорной процедуры.