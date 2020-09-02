Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу, которая должна определить модель объединения госкомпании "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих предприятий.
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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Для чего нужна рабочая группа
Как сказано в пояснительной записке к документу, создание рабочей группы необходимо для оптимизации работы "Центрэнерго", которое является основным потребителем угля, добываемого на государственных шахтах, а также для обеспечения рынка сбыта для них.
"ПАО "Центрэнерго" может стать гарантированным потребителем угля самых эффективных государственных угледобывающих предприятий. Создание вышеуказанного объединения позволит государству повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго" с учетом запланированной на 2021 год приватизации общества", - сказано в пояснительной записке.
Что этому предшествовало
- "Центрэнерго" входит в перечень объектов большой приватизации.
Справка УНИАН
- Компания "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине.
- Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.
- "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.
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