Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна показать детальные экономические расчеты и объяснить основания повышения тарифа на передачу электроэнергии аж на +26%, ведь такой рост станет очень серьезным ударом для украинских предприятий. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром", комментируя решение НКРЭКУ.

"Все украинские предприятия находятся в режиме выживания. И нам очень хочется увидеть экономические основания для такого повышения тарифа на передачу электроэнергии. Потому что любое решение в такое трудное время должно основываться на детальных экономических расчетах с объяснением каждой цифры, а НКРЭКУ показывает только обобщенные расчеты, из которых невозможно сделать вывод, что повышение тарифа действительно обосновано и крайне необходимо. Расчет больше напоминает натягивание запланированных расходов под определенную цифру", - отметил эксперт.

Он подчеркнул: повышение тарифа на передачу приведет к потере конкурентоспособности украинских предприятий, что приведет, в свою очередь, к падению поступлений в бюджет.

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"Предприятия сокращают производство, бюджет недополучает денег, и вся обороноспособность нашей страны от этого пострадает страдает. То есть, сокращение объемов производства и сокращение объемов экспорта - это прямой эффект этого повышения, ведь мы конкурируем за счет себестоимости", - подчеркнул Каленков.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +25,8% до 665,26 грн/МВт*ч. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение - необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго, и провести выплаты по кредитам. В то же время, энергетические эксперты призвали Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, и оптимизировать расходы, вместо повышения тарифов.