Москва заявила, что хочет расширить "газовый союз" с Казахстаном и Узбекистаном на другие страны

В субботу Туркменистан предостерег Россию от попыток расширить свое влияние на цепочку поставок природного газа из Центральной Азии в Китай после того, как Москва заявила, что к ее "газовому союзу" с Казахстаном и Узбекистаном могут присоединиться другие страны.

Как сообщает Reuters, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан качают газ в Китай по трубопроводу, пересекающему три страны; львиная доля газа поступает из Туркменистана, поскольку две другие страны столкнулись с сильным ростом внутреннего спроса на газ.

Россия, пытающаяся открыть новые азиатские рынки для своего газа после западных санкций, заявила в прошлом году, что создает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном, который упростит доставку и экспорт газа им и третьим сторонам.

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До сих пор единственным практическим шагом, о котором объявил союз, был план реверсирования другого газопровода, который соединяет Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с Россией, чтобы российский "Газпром" мог поставлять газ в Узбекистан, который начал испытывать нехватку энергии.

Министерство иностранных дел России заявило на этой неделе, что газовый союз может быть расширен, поскольку другие страны заинтересованы в присоединении к нему, однако не тназвало ни одной конкретной страны.

Министерство иностранных дел Туркменистана отреагировало на это заявление, заявив, что с ним не проводились консультации по поводу возможного добавления новых поставщиков в китайский трубопровод.

"Туркменская сторона считает такой подход непонятным и неприемлемым, а наша страна расценивает его как противоречащий международному праву и установившейся практике в газовой сфере", — говорится в сообщении.

Россия пытается найти способ получить деньги за свои энергоресурсы

Ранее сообщалось, что Россия в июле заработала на экспорте нефти рекордную сумму, поскольку продает ее по ценам выше установленного европейскими санкциями ценового лимита.

Также ранее сообщалось, что Китай не сворачивает связи с Россией, несмотря на присутствие во время переговоров по Украине в Джидде и настаивает на "беспристрастности" Пекина в конфликте.

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