Профсоюзы возмущены тем, что правительство предлагает Верховной Раде узаконить его бездействие по погашению долгов перед Энергоатомом и другими госпредприятиями.

Профсоюзы работников атомной энергетики и промышленности обнародовали открытое обращение к правительству.

Об этом сообщает пресс-служба профсоюзы работников атомной энергетики и промышленности Украины.

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Они возмущены тем, что правительство предлагает Верховной Раде узаконить его бездействие по погашению долгов перед Энергоатомом и другими госпредприятиями.

Речь идет о том, что 26 ноября 2020 Кабмин предоставил свои предложения к проекту Закона Украины о госбюджете на 2021. Согласно им правительство предлагает остановить на следующий год действие пунктов 1–3 части 1 статьи 3, части 2 статьи 4 и пункта 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии», принятого Верховной Радой 16 июня текущего года.

Указанными пунктами Закона был установлен механизм погашения задолженности, а правительство получило поручение в месячный срок принять конкретно определенные нормативно-правовые акты по его реализации. Однако этого сделано не было.

Указом Президента Украины «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики» №406 от 22 сентября 2020 Кабмину также поручалось принять исчерпывающие меры для погашения задолженности, образовавшейся перед производителями электроэнергии госсектора экономики. Этот пункт Указа тоже не выполнено.

Таким образом, вместо выполнения действующих актов законодательства и решения острейшей проблемы – кризиса неплатежей на рынке электрической энергии – правительство предлагает снять с себя ответственность за проваленную работу и узаконить собственную бездеятельность.

Сумма долга перед ГП НАЭК «Энергоатом», на погашение которой, собственно, и был направлен этот закон, составляет 11,62 млрд грн. Это долг ГП «Энергорынок» за поставленную НАЭК «Энергоатом» электроэнергию по состоянию на 30 июня 2019 года, перед введением новой модели энергорынка.

Учитывая вышеизложенное, Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности призывает народных депутатов при доработке проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2021» воздержаться от принятия изменений в действующее законодательство, которые снимают обязательства правительства работать и решать острые проблемы на энергетическом рынке.

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Автор: УНИАН