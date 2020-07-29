Пидлисецкий намерен судиться, чтобы восстановить себя в должности члена набсовета «Укрэнерго» с целью очистить свою репутацию

Он назвал фейком информацию о его связях с компанией «Пивденьзахидэлектромережбуд» и лоббировании ее интересов на должности члена набсовета «Укрэнерго».

Бывший член наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы Украины – государственной компании «Укрэнерго» Лев Пидлисецкий, которого уволили с должности после распространения информации о его возможном конфликте интересов, намерен обратиться в суд, чтобы восстановить себя в должности с целью очистить свою репутацию.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы нарабатываем с адвокатами позицию, чтобы, первое, восстановить себя на работе. Не вопрос в том, что я хочу дальше там работать, а вопрос в том, что это бросает тень на мою репутацию, хотя я знаю, что никаких оснований там нет. Это основная цель», - сказал Пидлисецкий.

Он назвал фейком информацию о его связях с компанией «Пивденьзахидэлектромережбуд» и лоббировании ее интересов на должности члена набсовета «Укрэнерго». По его словам, он прекратил работу в этой компании еще 2014 году, когда стал народным депутатом Украины.

В то же время Пидлисецкий заявил, что его уволили из-за того, что он на заседании наблюдательного совета поднял вопрос о возможном конфликте интересов топ-менеджмента компании, в частности, бывшего руководителя «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

Он отметил, что данные о возможном конфликте интересов и связях топ-менеджмента «Укрэнерго» с подрядной компанией «Хорос» имелись в отчете аудиторской компанией KPMG, который был представлен на заседании набсовета 3 июля 2020 года.

«В отчете отмечаются связи Всеволода Ковальчука (экс-руководитель «Укрэнерго») и семьи, а также Сергея Тоцкого (начальник департамента безопасности «Укрэнерго») и семьи с конкретными юридическими лицами. Даже указываются сумы, где речь идет о 7,1 млрд грн подтвержденных контрактов. Также в отчете определено дальнейшее движение денежных средств», - сказал Пидлисецкий.

При этом он сообщил, что в результате данный отчет не был передан в правоохранительные органы для разбирательств, а его самого уволили. По его словам, этом может быть связанно с тем, что сейчас проходит отбор на должность главы «Укрэнерго», на которую претендуют, в том числе, действующие члены правления компании.

«По графику нашей работы должен был быть выбран уже из 5 финалистов победитель. Но после представления этого отчета, который подтвердил связь с менеджментом ряда компаний, в том числе «Хорос», начались происходить абсолютно непонятные события, не те события, которых я ожидал как член наблюдательного совета. Когда я на заседании призвал главу набсовета выйти с публичным заявлением, что нам открылись такие факты, что надо обратиться в правоохранительные органы. К сожалению, меня не услышали», - сказал он.

Как сообщалось, ранее Youtube-канал «Новости» и ряд телеграмм-каналов опубликовали аудиозапись разговора Льва Пидлисецкого по строительству линий электропередач и кризиса со строительством объектов «зеленой энергетики». В дефиците заказов для своей фирмы Пидлисецкий обвинил действующего председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса.

После этого министр финансов Сергей Марченко уволил Льва Пидлисецкого из наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».

По информации СМИ, вопрос обсуждался на уровне премьер-министра Дениса Шмыгаля сразу после публикации аудиозаписей, на которых экс-депутат от «Самопомощи» Лев Пидлисецкий комментирует деятельность строительной компании «Пивденьзахидэлектромережбуд», и из его слов становится очевидным, что он осуществлял и осуществляет полный контроль над ее деятельностью и заинтересован в ее финансовых результатах. В разговоре упоминаются контракты для НЭК «Укрэнерго» на суммы менее 100 млн грн и контракты на строительство объектов для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

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