Киевоблгаз построил газопровод среднего давления для газопоршневой электростанции мощностью 1 МВт. Это первая подобная установка, которая станет началом создания системы распределенной электрогенерации в Украине.

В условиях постоянных отключений света газовая когенерационная установка станет надежным резервным источником электроэнергии для центральной котельной КПП "Теплоенергопостач", которая обеспечивает теплом 70% жителей Ирпеня. В марте похожая электростанция будет запускаться в Чернигове, затем в Сумской и Полтавской области. Предполагается, что будет установлено около 100 таких установок.

Для скорейшего подключения газовой установки к газопроводу, были использованы новые технологии, внедренные Региональной газовой компанией, в том числе, программные продукты RGC GIS и SIMONE.

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"Чтобы обеспечить установку газом, мы проложили к ней газопровод и провели гидравлический расчет с помощью чешского программного комплекса SIMONE, что значительно ускорило выполнение работ по проектированию, и прокладку газовых сетей", - говорит врио председателя правления АО "Киевоблгаз" Руслан Писанко.

Кроме котельной, электроэнергию от генератора будут получать лицеи "Лингвист", "Мрия" и лицей инновационных технологий, а также детсад №1 "Лесная песня", Ирпенский городской совет и Ирпенская государственная налоговая инспекция.

"Также рассматривается возможность подключения к генератору трех медицинских учреждений – городской поликлиники, городской детской поликлиники и амбулатории общей практики семейной медицины №1. На все объекты нужно ориентировочно 900 кВт мощности", – говорит городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Когенерационная установка предоставлена Ирпенской общине благотворительным фондом из Австрии. Это один из первых в Украине примеров малой распределенной генерации, ставку на которую решили делать в правительстве. Она менее уязвима при ракетных атаках и ее легче восстановить в случае повреждения.

В ближайших планах установить 100 газовых генераторов, которые позволят запитать самые критические объекты, такие как школы, больницы, детские сады, – об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, уже готовы газифицировать такие малые электростанции и надежно доставлять к ним природный газ. Они обладают технической экспертизой и имеют доступ к технологиям ведущих производителей газового оборудования, а также опыта европейских операторов ГРМ.