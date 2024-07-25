Эта зима не будет простой с круглосуточным светом и теплом, - нардеп

По его словам, россияне будут делать все возможное, чтобы сделать максимальные неудобства украинцам.

Эта зима не будет такой простой как прошлая, когда 24 часа в сутки была электроэнергия и тепло.

Об этом в эфире канала КИЕВ24 рассказал народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Никто не может сегодня спрогнозировать следующую зиму: будет ли она слишком сложной, или просто сложной. То, что она не будет простой, как обычная классическая зима, когда есть 24 часа в сутки и тепло, и электроэнергия, и подогрев воды, и поставки воды. Россияне будут делать все возможное, чтобы сделать максимальные неудобства украинцам и загнать в депрессивное состояние", - заявил Нагорняк.

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Он также добавил, что россияне будут работать информационно, разгоняя информацию о том, что проблемы с электроснабжением спровоцированы не их действиями, а "неквалифицированностью украинской власти".

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Он отметил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Ремонтная кампания проводится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода.

17 июля НАЭК "Энергоатом" подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. Отмечалось, что возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть.

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