Государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кэпов – ред.) на уровне, как в странах Европейского Союза.

Об этом в ходе заседания НКРЭКУ заявил генеральный директор "Оператора рынка" Александр Гавва.

"Мы отмечаем необходимость принятия прайс-кэпов на том уровне, который действует в странах Энергетического сообщества, в том числе Европейском союзе", - сказал он.

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Гавва добавил, что "Оператор рынка" направил соответствующие предложения энергетическому Регулятору. "Готовы к сотрудничеству и предоставлению любых статистических данных, которые помогут сформировать финальное решение", - подчеркнул он.

Ранее в НКРЭКУ сообщали, что зимой прайс-кэпы могут мешать импорту электроэнергии в часы дефицита.