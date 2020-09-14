По итогам первого полугодия 2020 года объемы продаж минеральных удобрений ОККО выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы уже 4 года инвестируем в сельское хозяйство. У нас есть форвардная программа, которую активно развивает наш специализированный оператор «ОККО Агротрейд». Ее суть заключается в том, что мы предоставляем фермерам топливо, минеральные удобрения, природный газ, а они рассчитываются с нами собранным урожаем. Полученную продукцию ОККО реализует преимущественно на экспорт. Проект по поставке минеральных удобрений стартовал еще в 2017 году. Второй год подряд импортируем минудобрения из Литвы. Был также опыт импорта морским транспортом из Болгарии», - комментирует вице-президент ОККО Юрий Кучабский.

Компания уже переоборудовала две свои бывшие нефтебазы в Хмельницкой и Ровенской областях под склады для хранения сыпучих минеральных удобрений вместимостью 6000 тонн удобрений каждый. Кроме того, открыла в Винницкой области дополнительный склад для хранения жидких минеральных удобрений типа КАС. Присутствие в Сумской и Тернопольской областях обеспечено за счет ответственного хранения у партнеров. География продаж продолжает расширяться. В 2017-2019 годах ОККО приобрела 45 автомобилей для перевозки удобрений. В целом инвестиции в эти инфраструктурные проекты на сегодня составили 111 миллионов гривен.

Напомним, что летом этого года ОККО получила два долгосрочных кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации в общем размере 70 миллионов USD. Часть полученных средств компания планирует направить на расширение программы обеспечения агропроизводителей топливом и удобрениями, на развитие сети складов и автопарка.

Справка:

Сеть АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 410 автозаправочных комплексов. В структуре компании действует также крупнейшая сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei. Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

Для получения дополнительной информации о компании – https://www.okko.ua

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Автор: УНИАН