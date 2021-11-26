По словам Зеленского, Украина должна постепенно переходить на использование электрической энергии вместо газа.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине большой программы по энергосбережение стоимостью около 300 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Реформа модернизации всей инфраструктуры государства по энергосбережению будет стоить 300 млрд грн. То есть этих средств хватит, чтобы полностью утеплить все школы, садики и другие коммунальные предприятия. Это очень сложная реформа, таких денег в Украине нет. Однако, я считаю, это единственная важнейшая реформа по энергонезависимости государства. Мы продемонстрируем в следующие два года очень серьезный шаг по термомодернизации. Мы сделаем пилотное большое количество многоэтажных домов", - отметил Зеленский.

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При этом глава государства добавил, что "лично я считаю, что Украина должна двигаться к использованию электрической энергии, поскольку мы ее почти не импортируем. На 97% - это наши мощности. Если мы это сделаем, это будет реальная энергетическая независимость".

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина благодаря осуществлению мер энергоэффективности и энергосбережения в коммунальной сфере может ежегодно экономить 1,5 млрд долларов.

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Автор: Богдан Слуцкий