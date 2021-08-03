Михаил Гончар

В Украине зазвучали заявления о намерении обжаловать сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", которая может вскоре произойти. Что это означает на деле?

Сертификация для любой технической системы, в том числе, для трубопровода, – очень важный этап. Сертификат соответствия сооруженного трубопровода требованиям стандарта обеспечивает специализированная компания, призванная контролировать все этапы строительства, в нашем случае - "Северного потока-2". Такой компанией изначально была отобрана норвежская DNV GL, которая в начале 2021 года отказалась сертифицировать газопровод из-за введения против него санкций США.

Уход сертификатора из проекта произошел, когда трубопровод строился на участке в исключительной морской экономической зоне Дании на Балтике. Инспекция и сертификация газопровода компанией DNV GL обязательна на всех участках СП-2, в тому числе и на датском. Это четко прописано в разрешении Датского энергетического агентства, предоставленном оператору проекта Nord Stream 2 AG 30 октября 2019 года. И тут для Кремля возникает двойная проблема: мало того, что сертификатор вышел из проекта, так еще нужно доказать, что не нарушено разрешение DEA на проведение работ в этом секторе Балтийского моря под техническим надзором именно DNV GL. Тем более, что в 2020 году в DEA подчеркнули, что условия разрешения от 30 октября 2019 года остаются в силе. А без сертификации каждой из двух ниток газопровода, он не может быть запущен в эксплуатацию.

В отношении этих нарушений (а они есть) и должны быть направлены действия Украины и Польши в противодействии "Северному потоку-2". Ведь в датском разрешении на строительство СП-2 четко зафиксировано, что сертификацией должна заниматься исключительно DNV GL. А выдать сертификат на 95% трубопровода и не предоставлять его на остальные 5% - невозможно.

Немалая проблема для "Газпрома" существует и в вопросе сертификации оператора "Северного потока-2" – компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии. 100% акций этой компании принадлежит "Газпрому"

При этом, здесь нет никакой политики – только стандартные технические требования. Причем для системы, работающей под сверхвысоким давлением, это должны быть не просто бумажки, которые в хитрый способ могут быть оформлены по немецко-российскому междусобойчику. При отсутствии сертификата, система не может быть запущена в эксплуатацию. Не уверен, что даже можно будет заполнить трубу газом. И немецкий регулятор, несмотря на заявления с официальной стороны, что трубопровод будет в любом случае запущен, не пойдет на нарушения технических требований.

В данной ситуации, конечно, могут пригласить какого-нибудь иного – французского или китайского сертификатора, который все напишет "как надо". Но тогда автоматически возникает ситуация несоответствия, которой грех не воспользоваться третьим сторонам – Украине и Польше. Также на это должна обратить внимание и Европейская комиссия. Другими словами, война с путинским трубопроводом не закончена.

Немалая проблема для "Газпрома" существует и в вопросе сертификации оператора "Северного потока-2" – компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии. 100% акций этой компании принадлежит "Газпрому". Польские компании PGNiG SA и ее дочерняя PGNiG Supply & Trading уже подали запрос немецкому регулятору BundesNetzAgentur на участие в процедуре ее сертификации c тем, чтобы не допустить предоставления дочке "Газпрома" исключения из Газовой директивы ЕС.

Угроза дефицита газа на рынке ЕС зимой уже создана. И Россия продолжает усугублять ситуацию, ограничивая подачу газа на европейский рынок и минимизируя его закачку в ПХГ на территории Европы

Неоднозначность ситуации прекрасно понимают и в России. Они заблаговременно готовятся к вероятному сценарию противодействия сертификации трубы и оператора, а также введению в эксплуатацию газопровода. "Газпром" сокращением поставок голубого топлива уже спровоцировал достижение рекордных цен на него в ЕС в начале августа – свыше 500 долларов. И это целенаправленная работа "Газпрома", который обеспечивает 41% импорта газа ЕС. Когда ближе к зиме встанет вопрос сертификации и ввода в эксплуатацию СП-2, "Газпром" и поставит ультиматум – больше газа для ЕС в обмен на снятие всех преград. Уже сейчас идет заблаговременная подготовка к открытому акту шантажа. В Кремле считают, что с этим у них все получится. Угроза дефицита газа на рынке ЕС зимой уже создана. И Россия продолжает усугублять ситуацию, ограничивая подачу газа на европейский рынок и минимизируя его закачку в ПХГ на территории Европы.

Поэтому, с нашей стороны вполне логично использовать "сертификационный аргумент" против "Северного потока-2". И еще – мы должны, не оттягивая в долгий ящик, задействовать механизм раннего предупреждения о возникновении кризисной ситуации на газовом рынке Европы, который содержит Соглашение об ассоциации с ЕС.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"