Самый низкий тариф на распределение газа получат потребители "Киевгаза" - 0,33 грн за куб. м, а самый высокий потребители компании "Газовик" - 2,79 грн за куб. м.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена повысить тарифы на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%.

Данные на сайте регулятора свидетельствуют о том, что соответствующее решение будет принято на заседании.

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Таким образом НКРЭКУ предлагает с января 2021 года повысить тарифы для облгазов и горгазов. В частности, для «Винницагаз» - 1,81 грн за куб. м (+57%), «Волыньгаз» - 1,7 грн за куб. м (+45%), «Днепргаз» - 1 грн за куб. м (+42,8%), «Днепропетровскгаз» - 1,27 грн за куб. м (-6%), «Житомиргаз» - 1,82 грн за куб. м (+54,2%), «Закарпатгаз» - 1,97 грн за куб. м (+44,8%), «Запорожгаз» - 1 грн за куб. м (+28,2%), «Ивано-Франковскгаз» - 2,07 грн за куб. м (+50%), «Киевгаз» - 0,33 грн за куб. м (не изменился), «Криворожгаз» - 0,55 грн за куб. м (+22%), «Львовгаз» - 1,79 грн за куб. м (+51,6%), «Николаевгаз» - 2,16 грн за куб. м (+48%), «Ривнегаз» - 1,84 грн за куб. м (+48%), «Сумыгаз» - 1,39 грн за куб. м (+35%), «Тисменицягаз» - 2,55 грн за куб. м (+84,7%), «Харьковгаз» - 2,07 грн за куб. м (+52,2%), «Харьковгоргаз» - 0,38 грн за куб. м (+6%), «Хмельницкгаз» - 1,79 грн за куб. м (+62,7%), «Черновцыгаз» - 2,46 грн за куб. м (+70,8%), «Черниговгаз» - 1,76 грн за куб. м (+55,7%) и «Газовик» - 2,79 грн за куб. м (+68%).

В проекте постановления регулятора сказано, что конечные ставки тарифов могут быть уточнены в процессе утверждения документа.

Хронология событий

Ранее НКРЭКУ одобрила существенное увеличение тарифов на распределение газа с января 2021 года для других 22 операторов ГРС.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ, как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).

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Автор: Анна Бредихина