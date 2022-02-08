Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" запустила в работу новую разведочную скважину на Беспаловском месторождении в Харьковской области.
Как сообщает пресс-служба компании, суточный дебит скважины составляет 160 тыс. куб. м газа в сутки.
Место для бурения скважины определено по результатам 3D сейсмических исследований, проведенных в 2020 году.
"Беспаловское месторождение - относительно "молодое". Сейчас запасы месторождения достигают более 4 млрд куб. м газа, и мы продолжаем разведку месторождения – провели 3D-сейсмику, бурим разведочные скважины. Кроме того, в 2018-м году запустили современную установку комплексной подготовки газа и интенсифицируем добычу на действующих скважинах", - цитирует пресс-служба директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александра Романюка.
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Он отметил, что за последние четыре года компании удалось увеличить добычу на этом месторождении в 4 раза – до 222 млн куб. м газа в 2021 году.
"Укргазвыдобування" и новое месторождение:
- "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет около 70%. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".
- "Укргазвыдобування" за январь-октябрь добыла 11,36 млрд куб. м газа, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В декабре "Укргазвыдобування" открыло новое Моспановское месторождение в Харьковской области с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа.
- Компания "Укргазвыдобування" за 2021 год добыла 13,67 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.