Суточный дебит скважины составляет 160 тыс. куб. м газа в сутки.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" запустила в работу новую разведочную скважину на Беспаловском месторождении в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба компании, суточный дебит скважины составляет 160 тыс. куб. м газа в сутки.

Место для бурения скважины определено по результатам 3D сейсмических исследований, проведенных в 2020 году.

"Беспаловское месторождение - относительно "молодое". Сейчас запасы месторождения достигают более 4 млрд куб. м газа, и мы продолжаем разведку месторождения – провели 3D-сейсмику, бурим разведочные скважины. Кроме того, в 2018-м году запустили современную установку комплексной подготовки газа и интенсифицируем добычу на действующих скважинах", - цитирует пресс-служба директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александра Романюка.

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Он отметил, что за последние четыре года компании удалось увеличить добычу на этом месторождении в 4 раза – до 222 млн куб. м газа в 2021 году.

"Укргазвыдобування" и новое месторождение: