На сегодня «Нафтогаз» поставляет газ напрямую 13% украинских домохозяйств.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в апреле сохранит цену на газ для своих бытовых клиентов на уровне 6,86 грн за кубометр.

Об этом глава компании Андрей Коболев сообщил в эфире «5 канала».

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«Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом, мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой», - сказал Коболев, добавив, что «Нафтогаз» на сегодня поставляет газ напрямую 13% украинских домохозяйств, тогда как еще в августе 2020 года эта доля составляла 2%.

Также он сообщил, что цена по годовому контакту, который должен заработать с мая, еще не определена.

Рынок газа

1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Что этому предшествовало

В январе 2021 года правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, намерена с 1 мая 2021 года утвердить годовую цену на газ для населения для каждой работающей на рынке газопоставляющей компании.

Поставщики природного газа обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и другую информацию о предложении.

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Автор: Игорь Орел