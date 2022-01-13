Дополнительно на старых скважинах было добыто 67 млн куб. м газа.

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на старых проблемных скважинах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что дополнительно на старых скважинах было добыто 67 млн куб. м газа. Такого эффекта удалось достичь от внедрения технологии капиллярных систем. В прошлом году 75 скважин заработали с новой силой.

Технология позволяет интенсифицировать добычу газа на сложных скважинах, склонных к накоплению жидкости и уменьшить производственно-технологические потери.

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"Учитывая положительные результаты внедрения этой технологии в прошлом году, мы планируем расширять программу ее применения. Примерный план на 2022 год - увеличить количество операций до 232", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности генерального директора "Укргазвыдобування" Олега Толмачева.

"Укргазвыдобування":

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет около 70%. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Компания "Укргазвыдобування" за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

Добыча газа:

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргазвыдобування", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы.

В декабре 2021 года компания "Укргазвыдобування" заявила об открытии нового Моспановского месторождения в Харьковской области. По предварительным оценкам, его ресурсы составляют до 5 млрд куб. м газа. Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза - до 24 млрд куб. об.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.

По состоянию на 6 декабря 2021 года "Укргазвыдобування" за январь-ноябрь добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.