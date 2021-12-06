"Укргазвыдобування" за 11 месяцев снизила добычу газа.

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за январь-ноябрь добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что при этом отпуск газа за 11 месяцев 2021 года уменьшился на 4,2%, или 0,5 млрд куб. м - до 11,8 млрд куб. м.

В ноябре текущего года "Укргазвыдобування" обеспечила добычу 1,126 млрд куб. м природного газа (минус 1,97%, или 22,6 млн куб. м к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,067 млрд куб. м (минус 1,51%, или 16,3 млн куб. м).

Добыча газа в Украине:

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа, из них 14 млрд кубов добывает государственная компания "Укргазвыдобування", 6 млрд куб. м - добывают частные компании, а еще 10 млрд куб. м. импортируется из стран Европы.

В декабре "Укргазвыдобування" заявила об открытии нового Моспановского месторождения в Харьковской области. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа. Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения.

В октябре председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. об.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.

Автор: Анна Бредихина