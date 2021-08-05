Одним из ключевых недостатков предложенного "Нафтогазом" договора назвали требование предоплаты за газ.

НАК "Нафтогаз Украины" вынуждает предприятия теплокоммунэнерго подписать договор на покупку природного газа, который противоречит поручению Президента и принятому Верховной Радой закону "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа" (№3508-д), а также является незаконным.

Об этом заявил Президент Ассоциации Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук в ходе Форума по ТКЭ "Централизованное теплообеспечение украинских городов - есть ли шансы на выживание теплокоммунэнерго?", организованного Energy Club.

"Сегодня нам предложили такой договор, который практически нивелирует все эти решения парламента(принятый в целом проект закона №3508-д – прим.), чтобы мы снова залезли в очередную кабалу" – сказал он.

Одним из ключевых недостатков предложенного "Нафтогазом" договора Блащук назвал требование предоплаты за газ.

"Каким образом можно осуществить предварительную оплату, когда нам население платит только после предоставления тепловой энергии в квартиры? Также и бюджетная сфера нам не платит сегодня предоплаты, потому что бюджет расписан помесячно и там не предусмотрено предварительной оплаты за тепловую энергию", – отметил он.

Кроме того, Президент Ассоциации Укртеплокоммунэнерго указал, что в договоре четко не определено, какая именно цена и за какой объем газа будет выставлена "Нафтогазом".

"Есть в договоре объем 1 и объем 2… по 7420 мы закупим для населения не весь газ, а только часть. А часть газа обойдется нам по 15 тысяч, а на сентябрь уже прогнозируют по 18 тысяч за тысячу кубов ... Нам придется миксовать этот газ и у нас тогда цена для населения получится не 7420, а 9300. А это рост тарифов минимум на 40%", – заверил Блащук.

По его словам, в бюджетной сфере тарифы вырастут вдвое, а так как в бюджете этих сумм нет, теплокоммунэнерго опять недополучат средства и не смогут вовремя рассчитаться с "Нафтогазом".

"Мы снова влетим в штрафы, которые НАК нам насчитывает по Хозяйственному кодексу в размере более 50%. Кроме того, в договоре записано еще 10% за превышение объемов, при этом на весь объем газа, а не на ту сумму, которую мы недоплатили. Это просто дикие штрафы, которые мы просто не сможем оплачивать. Десятилетиями НАК жил за счет штрафов теплокоммунэнерго", – отметил эксперт.

Блащук также раскритиковал желание "Нафтогаза" получить возможность безакцептного списания средств со счетов предприятий ТКЭ.

"Если мы вовремя не оплатим газ, а такой риск всегда есть, потому что население сегодня не платит в полном объеме и бюджет не сможет оплатить, тогда безакцептно НАК спишет все средства со счетов предприятия. И не будет ни зарплаты, ни оплаты за электроэнергию, воду и всех остальных платежей", – сказал он.

Напомним, "Нафтогаз" предложил производителям тепла заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. На первый год цена составляет 7,42 грн за кубометр газа (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Автор: Иван Бойко