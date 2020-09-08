По словам канцлера, нужна европейская реакция на дело Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель на сегодняшний день еще приняла окончательное решение относительно перспектив проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает Boerse Online.

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Меркель заявила, что решение будет "не германским, а европейским".

По словам канцлера, нужна европейская реакция на дело Навального. Меркель отметила, что это не было нападение на Германию, но Германия также должна заявить о себе как о государстве-члене ЕС.

"Однако следует также внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры из ЕС, необходима тесная координация. Следующий шаг – за Россией. Тогда ЕС должен принять общее решение", - цитирует издание Меркель.

Хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября 2020 года, Польша призвала Германию остановить строительство "Северного потока - 2".

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Автор: УНИАН