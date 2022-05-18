Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

В среду, 18 мая Луганская область осталась без света, обесточена последняя крупная подстанция.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Около часа назад пропал свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ", — написал он.

Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

"Разрушения очень серьезные. Ремонт невозможен до прекращения боевых действий", - написал Гайдай.

Ранее сообщалось, на всей территории Луганской области отсутствует электричество и водоснабжение, оккупанты воруют газ из газопровода в Новопскове.

По словам Гайдая, уцелевших объектов жизнеобеспечения на Луганщине почти не осталось.

"Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Какие-то линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", - добавил он.

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