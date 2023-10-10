Из-за аномальной летней жары и ремонтной кампании на атомных электростанциях нагрузки в энергосистеме покрывали более активной работой тепловой генерации.

Об этом во время "Вечернего стрима" в Укринформе рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

Он пояснил, что из-за более жарких, чем обычно, июля и августа люди активнее использовали кондиционеры. Вследствие этого нагрузка в энергосистеме была выше, чем она рассчитывалась при оценке прогноза производства и потребления электроэнергии.

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"Июль-август закрывался, этот потенциальный дефицит, тепловой генерацией и привлечением импортных поставок электрической энергии, достаточно активным. Мало того, в целый ряд дней, когда ценовые показатели на рынке электрической энергии не позволяли западу импорта, дефицит электрической энергии покрывали за счет привлечения аварийной помощи", - отметил Бойко.

Второй фактор, по его словам – это более активная, чем обычно, ремонтная кампания Энергоатома. Из-за этого тепловая генерация более активно работала для покрытия потребления.

В то же время это привело к тому, что из-за жары в июле и августе электростанциям пришлось использовать больше угля.

Однако Бойко добавил, что уголь не станет причиной для проблем с электроснабжением и за счет импорта будут довезены необходимые объемы.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что благодаря модернизации энергоблоков тепловой генерации и восстановлению работы гидроагрегатов на гидроэлектростанциях в энергосистему уже добавлены 1,5 ГВт дополнительных мощностей из запланированных 1,7 ГВт.