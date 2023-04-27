Это надо будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях.

Летом в Украине снова может возникнуть дефицит электроэнергии. После массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры российскими оккупантами, энергетическая система все еще находится в сложном положении.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона. По его словам, дефицит электроэнергии является сезонным явлением, однако обычно в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

"Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой - дефицит. А вот в этом году из-за повреждения наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его надо будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", - добавил Кудрицкий.

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Как сообщал УНИАН, с 12 февраля дефицита мощности в энергосистеме Украины не возникало.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что экономия электроэнергии важна всегда, в этом Украина приближаемся к европейским стандартам.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская власть уже начала подготовку энергетической системы страны до следующей зимы.

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