Экономия электроэнергии важна всегда, в этом Украина приближаемся к европейским стандартам.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.
"Экономия актуальна всегда. И проблема не тогда, когда электроэнергии много, а тогда, когда ее мало. И мы уже все с вами это почувствовали на своем опыте этой зимой. И поэтому призыв к экономии остается релевантным всегда", - отметил он.
По словам Кудрицкого, надо помнить, что экономия электроэнергии это не только помощь энергосистеме, но и является способом уменьшения платежек.
"После этой зимы украинские потребители знают достаточно много о методах экономии и мы в этом плане вынужденно, но все же приблизились к европейским стандартам", - добавил глава "Укрэнерго".
Кудрицкий подчеркнул, что независимо от того, в каком состоянии энергосистема и сколько доступно энергии экономить - это всегда хорошая идея.
Ситуация с электроэнергией в Украине - детали
Российские войска с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты, нанеся масштабные и сложные повреждения. Вследствие этого в энергосистеме Украины возникал дефицит электроэнергии.
С начала полномасштабного вторжения РФ в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.
С 12 февраля, по данным "Укрэнерго", дефицита мощности в энергосистеме Украины не возникало.
Украина возобновит экспорт электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.