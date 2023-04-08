Владимир Кудрицкий отметил, что это не только способ помощи энергосистеме, но и средство уменьшения счетов за электроэнергию.

Экономия электроэнергии важна всегда, в этом Украина приближаемся к европейским стандартам.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

"Экономия актуальна всегда. И проблема не тогда, когда электроэнергии много, а тогда, когда ее мало. И мы уже все с вами это почувствовали на своем опыте этой зимой. И поэтому призыв к экономии остается релевантным всегда", - отметил он.

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По словам Кудрицкого, надо помнить, что экономия электроэнергии это не только помощь энергосистеме, но и является способом уменьшения платежек.

"После этой зимы украинские потребители знают достаточно много о методах экономии и мы в этом плане вынужденно, но все же приблизились к европейским стандартам", - добавил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что независимо от того, в каком состоянии энергосистема и сколько доступно энергии экономить - это всегда хорошая идея.

Ситуация с электроэнергией в Украине - детали

Российские войска с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на украинские энергетические объекты, нанеся масштабные и сложные повреждения. Вследствие этого в энергосистеме Украины возникал дефицит электроэнергии.

С начала полномасштабного вторжения РФ в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

С 12 февраля, по данным "Укрэнерго", дефицита мощности в энергосистеме Украины не возникало.

Украина возобновит экспорт электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.