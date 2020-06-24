Коммерческий дивизион «Нафтогаза» возглавил иностранец

В зону ответственности Коппульса в дивизионе входит развитие сегмента розничной торговли газом и трейдинговой деятельности.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назначила Виллема Коппульса директором дивизиона «Коммерция».

В зону ответственности Коппульса в дивизионе входят развитие сегмента розничной торговли газом, развитие трейдинговой деятельности, построение эффективных каналов реализации природного газа. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

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Коппульс более 25 лет отвечал за восточноевропейские рынки и Украину в крупнейших европейских энергетических и газовых компаниях - Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE. Также Коппульс сопровождал анбандлинг «Нафтогаза» и выделение ООО «Оператор ГТС Украины» как коммерческий советник от консорциума европейских газовых операторов, а именно - от Gasunie.

В НАК сообщили, что также правление компании назначило Коппульса генеральным директором ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».

В компании напомнили, что в рамках адаптации структуры группы «Нафтогаз» к новым рыночным условиям интегрированный газовый дивизион был расформирован на два новых дивизиона - «Коммерция» и «Разведка и добыча».

Дивизион «Коммерция» должен сфокусировать деятельность на реализации газа конечным потребителям после отмены действия ПСО (возложение специальных обязанностей) с 1 июля 2020 года.

Дивизион «Разведка и добыча» отвечает за разведку и добычу газа и жидких углеводородов, эффективные инвестиции и наращивание доказанных запасов в портфеле Нафтогаза.

Как сообщал УНИАН, в мае НАК «Нафтогаз Украины» назначил казаха Санжара Жаркешова главой направления по разведке и разработке месторождений газа.

В апреле Андрей Фаворов ушел с поста директора по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз Украины». Кадровые изменения обусловлены продолжением трансформации группы «Нафтогаз».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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