Топ-менеджер «Нафтогаза» самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Неделю назад у Фаворова начался кашель и поднялась температура.

Директор по интегрированному газовому бизнесу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов самоизолировался дома, поскольку имеет подозрение на инфицирование коронавирусом, сообщил он на своей странице в Facebook.

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"Примерно неделю назад у меня был кашель, температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом "Нафтогаза" самоизолировался, сижу дома. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть, до того как все вопросы будут сняты", - сказал Фаворов в размещенном видеообращении.

Ранее врач-эпидемиолог и отец Андрея Фаворова - Михаил Фаворов в эфире одного из российских радио сообщил, что его сын вместе со своей женой все-таки заболел коронавирусом, но уже чувствует себя лучше.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Правительство просит граждан не выходить из дома без надобности и самоизолироваться в случае симптомов вирусной инфекции.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек, и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).